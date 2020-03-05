На проспекті Бандери обмежать рух майже на два місяці

Із 8 березня до 26 квітня частково обмежать рух на просп. Степана Бандери, де розпочинають наступний етап капітального ремонту.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"З 8 березня до 26 квітня на просп. С. Бандери розпочинаємо наступний етап капітального ремонту. Оновлюватимемо покриття на частині між вул. Йорданською і просп. Оболонським. Працюватимемо у напрямку вул. Теліги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час робіт рух буде організовано на одній проїжджій частині.

Роботи на ділянці в напрямку вулиці Теліги триватимуть до кінця квітня.

Фото: uk.wikipedia.org