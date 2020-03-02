"Наталка", зоопарк, Пейзажка: у Києві оновлять дванадцять парків

Цього року у столиці планують оновити парки та туристичні об'єкти.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Ми починаємо роботи з облаштування четвертої черги парку «Наталка». Сьогодні там немає пляжної зони. Тому ми вирішили побудувати міст на маленький острів. Там буде і зона барбекю, і пляжі з майданчиками для волейболу, буде все для активного літнього дозвілля. Ми і далі робитимемо все, аби мешканці Києва могли з комфортом відпочивати», - заявив він.

Столичний голова додав, що у планах оновити дванадцять парків. «Цього року ми відремонтуємо та презентуємо багато об’єктів. Наприклад, вже розпочинають ремонт Пейзажної алеї – одного з улюблених місць киян та туристів. Також влітку відкриємо першу чергу оновленого столичного зоопарку. Там вже зробили нові озера, новий приматник, звели нову вхідну групу. Облаштують і паркінг на 500 місць та окрему стоянку для туристичних автобусів. І відвідувачі вже не залишатимуть автомобілі на проспекті Перемоги. Плануємо презентувати цього року і новий, дуже гарний фонтан на Володимирській гірці», - уточнив Кличко.

Як повідомлялось, у Києві до кінця травня планують відремонтувати два мости на Оболоні.