Метро на Виноградар: у березні почнуть підготовку до будівництва тунелів

Монтаж тунелепрохідницького щита для будівництва тунелів Сирецько-Печерської лінії метро у бік масиву Виноградар заплановано на березень.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"На початку березня щит доставлять на будівельний майданчик майбутньої станції "Мостицька". Протягом місяця відбуватиметься його монтаж. А вже у квітні він розпочне проходку правого тунелю від "Мостицької" у бік станції "Сирець". Проходження траси довжиною 1,3 кілометра триватиме орієнтовно 6 місяців. Після того, як щит "вийде" на поверхню на "Сирці", його демонтують і знову перемістять на "Мостицьку". І звідти щит повторно запустять до "Сирця" тепер уже для прокладення лівого тунелю. Цей процес також триватиме орієнтовно півроку, тобто до середини весни 2021-го", - йдеться у повідомленні.

Одночасно з роботами під землею відбуватиметься будівництво тунелів відкритим способом від "Мостицької" у бік станції "Проспект Правди", а також безпосередньо станційних комплексів.

"На сьогоднішній день будівництво метро на Виноградар – це один із найбільших інфраструктурних проектів для столиці. Кияни мають бути впевнені, що бюджетні кошти витрачаються за призначенням, що внутрішні конфлікти в команді метробуду не вплинуть на строки і дві станції метро будуть здані в експлуатацію вчасно. Тож комісія вирішила затребувати від метробуду звіт про використання бюджетних коштів, і запросимо прокуратуру Києва поінформувати Київраду про стан розслідування", - зазначив голова комісії з питань транспорту Олексій Окопний.

Окрім технічних питань і стану будівництва метро, комісія поцікавилася у метробуду, чи існують ризики зриву строків через внутрішній корпоративний конфлікт. Адже такими ризиками можуть бути рішення судів із повним блокуванням рахунків підприємства чи слідчі дії. Однак "Київметробуд" запевнив, що співпрацює з правоохоронними органами і наразі дотримується плану-графіку робіт. Також підприємство зазначає, що не має заборгованості із заробітної платні перед своїми працівниками, задіяними на будівництві метро, та постачальниками матеріалів і обладнання.

«Київрада готова забезпечувати будівництво метро фінансово, але й метробуд повинен прозоро витрачати бюджетні кошти і звітувати перед громадою. Також бажано встановити на всіх майданчиках веб-камери, щоб кияни могли спостерігати за активністю будівництва онлайн», – зазначив депутат Київради від житлового масиву Виноградар Вадим Сторожук.

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Авансовий платіж, який метробуд отримав у 2018 році при укладенні договору з КП "Київський метрополітен", на даному етапі повністю забезпечує фінансування. А ті кошти, що закладені на будівництво метро в міському бюджеті-2020, будуть направлені на розробку проєктів і перекладення інженерних мереж, які потрапляють у зону робіт.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар стартувало в березні 2019 року. Зокрема, будується перша черга: 2 пускові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди". Це ділянка протяжністю 3,7 кілометра від станції "Сирець". Загальна кошторисна вартість першої черги становить 6,3 млрд гривень. Дві станції планується здати в експлуатацію в кінці 2021 року.

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внутрішні конфлікти на ПАТ “Київметробуд” жодним чином не повинні вплинути на хід і терміни будівництва метро на Виноградар.

Як повідомлялося, 22 січня "Київметробуд" заявив про чергову спробу захоплення підприємства.