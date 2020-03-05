На станції метро "Академмістечко" запустили 4G

З 5 березня 2020 року три мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".

Про це сказав директор з регуляторного забезпечення компанії "Київстар" Олександр Когут під час демонстрації запуску 4G на станції метро "Академмістечко", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До кінця року маємо запустити 4G на всіх станціях метро, сьогодні інтернетом можна користуватись на станції (метро — ред.) “Академмістечко”", - сказав він.

Представники мобільних операторів уточнили, що аби це стало можливим, депутати Київської міської ради повинні ухвалити рішення про плату за доступ телекомунікаційних операторів до інфраструктури міста.

Як повідомлялось, 22 липня 2019 стало відомо, що оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei постачальником для будівництва спільної 4G-мережі у столичному метрополітені.