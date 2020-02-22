У Раді обіцяють, що через два-три роки 4G буде доступний 80% населення

В Україні стандарт четвертого покоління мобільного радіозв'язку - 4G для 80% населення буде доступний через 2-3 роки.

Про це під час виїзного засідання Комітету цифрової трансформації Верховної Ради, яке відбулось у Запоріжжі сказав заступник голови комітету Олександр Федієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За моїми підрахунками, через 2-3 роки, коли ми досягнемо 80% покриття 4G по населенню, акцентую увагу на тому, що мова йде про покриття по населенню, а не по території. Але 4G не буде працювати по всій Україні, доки ми не ухвалимо законопроєкт «Про доступ до інфраструктури» (законопроект №2042). Зазначу, що він жодним чином не порушує прав громадян. Що ж стосується 5G, то запровадження стане можливим, коли покриття 4G буде 98%. Сподіваюсь років через 10 воно з'явиться в нашій країні в повному форматі, тестово технологія вже існує», - сказав Федієнко.

Він також зазначив, що законопроєкт №2042 був відправлений на повторне друге читання. Зібрати пропозиції мали впродовж 14 днів, але їх не надійшло.

Також Федієнко зауважив, що по дорозі до Запоріжжя мобільний зв'язок не лише 4G, а нижчих стандартів був відсутній. "Коли їхав з Дніпра до Запоріжжя, то 4G не було взагалі і 3G теж. Хоча, бачив інфраструктурні об'єкти, на яких можна розташувати елементи цифрової інфраструктури, щоб ці сервіси запрацювали», - говорить Федієнко.

За його словами, мобільні оператори не будуть цього робити до тих пір, поки не зрозуміють, що вони захищені.

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Як повідомлялося, законопроєкт № 2042 про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики покликаний створити сприятливі умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам.

Для цього пропонується розширити сферу дії ухваленого в 2017 році закону "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" на відносини з управління багатоквартирним будинком, у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, та встановити вимоги щодо регулювання механізму доступу до об’єктів.