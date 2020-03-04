Київ за добу побив три температурні рекорди

У Києві третій день календарної весни розпочав серію березневих температурних рекордів.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"3 березня температура повітря у Києві після полудня піднялась до +14,8°С. Таким чином попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на півтора градуси", - йдеться в повідомленні.

Завдяки такому максимуму побито і рекорд середньодобової температури, яка досягла +8,3°С і таким чином виявилась на 0,4°С вищою, ніж це було у тому ж 1997 році, підкреслили метеорологи.

Крім того, як додали в обсерваторії, високий температурний фон призвів і до найтеплішої за 140 років ночі на середу. Температура під ранок не опустилась нижче +4,8°С, перевищуючи попередній рекорд 1995 року на 1,2°С.

Як повідомлялося, цього року у Києві вперше за 140 років не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче -10°C.