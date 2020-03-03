Майже літо на початку весни: синоптики сказали, де прогріє до +19°

У середу на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У більшості західних областей хмарно з проясненнями; часом дощ, на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 14-19°, у західних областях та на узбережжі морів 10-15°; на Волині, Львівщині та в Карпатах протягом доби 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 4 березня опади не очікуються. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 14-19°.

Згідно з прогнозом, у західних областях хмарно з проясненнями; 5 березня дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатах і на Закарпатті вночі місцями значні опади); 6 березня без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише 6 березня у північних областях невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, 5 березня на сході країни до 18°, 6 березня у північних областях 8-13°.

Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині 5 березня без опадів, 6 березня невеликий дощ. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 5 березня 10-15°, 6 березня 8-13°.

Згідно з прогнозом на 7-8 березня, у західних областях дощ, температура вночі та вдень 2-8° тепла (вдень 7 березня 6-11°); в Карпатах дощ з мокрим снігом, температура вночі та вдень близько 0°. На решті території без опадів, лише 7 березня в північних, 8 березня місцями і в центральних, Одеській областях невеликий дощ; температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-14°, у південно-східній частині до 16°.

У столичному регіоні 7- 8 березня невеликий дощ (7 березня місцями). Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.