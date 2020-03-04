Зелених зон у Києві за останні п'ять років стало більше на 800 гектарів

За останні 5 років у Києві площа зелених зон збільшилася на 800 гектарів.

Про це під час брифінгу заявив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останні 5 років кількість зелених зон, які мають статус парків, скверів або заказників, збільшилася на 800 гектарів. Це понад 400 земельних ділянок, які отримали захисний статус", - сказав Яловий.

За його словами, Київ на сьогодні є одним із найзеленіших міст Європи, 67% території міста - це зелені зони.

"Це в першу чергу завдяки тому, що всі околиці нашого міста оточує ліс. Сьогодні ми бачимо і проблеми із зеленими зонами щодо несумлінних забудовників, які знищують зелені насадження. Тому я сподіваюся і впевнений, що в цьому році запрацює електронна система зелених зон в місті Києві, яка чітко дасть розуміння, де і яка земельна ділянка має статус зелених зон", - зауважив він.

Також Яловий повідомив, що у Києві розпочато роботу над розробкою екологічної стратегії.

"Сьогодні в столиці дуже велика кількість людей, яка переймається проблемою екології. І те, що ми сьогодні розпочали роботу над екологічною стратегією, і та кількість киян і людей, які відгукнулися на наші заклики щодо розробки такої стратегії, дуже велика. І ми вже напрацювали базові принципи", - сказав він.