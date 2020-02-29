Київ замовив обладнання для експрес-тестів на коронавірус в аеропортах

Київ передав Міністерству охорони здоров’я 100 костюмів біологічного захисту для українських медиків, які працюватимуть із пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко у програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”, повідомляється на сайті мера.

“На рівні МОЗу, держави ось цих костюмів захисних не було. Місто Київ передало 100 спеціальних костюмів захисту міністерству. Це підтвердження слів, що тут лунали: політики протидії й запобіганню поширення коронавірусу на рівні держави, на жаль, немає”, - сказав мер Києва.

Він також зазначив, що столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус і планує встановити його в обох аеропортах Києва, щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

“Ми замовили обладнання для експрес-тестів, за допомогою яких протягом 30-40 хвилин можна отримати результати діагностики. Я доручив, щоб таке обладнання встановили у “повітряних воротах” Києва - в Борисполі та Жулянах. Аби оперативно виявляти людей з підозрою на коронавірус”, - додав Кличко.

Також він нагадав, що в столиці проводять теоретичну підготовку медиків, а 28 лютого в одній з лікарень відбулися й практичні навчання з виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів. У навчаннях взяли участь медики, рятівники, поліція та представники органів місцевої влади.

За словами Кличка, столична влада здійснює превентивні заходи із запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, весь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфікуючими засобами, заявив він. Також у 7 столичних лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на вірус Covid-19. Усього розгорнуто майже 500 ліжок - для дорослих, дітей та вагітних. В структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів забезпечені апаратами штучної вентиляції легень, запевнив мер.

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Як повідомлялося, у світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них – 2 924 – летальні. Одужали понад 39,5 тисяч осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.