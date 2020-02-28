СБУ у Києві викрила "земельну" оборудку на сотні гектарів

Служба безпеки України викрила факт незаконного заволодіння сотнями гектарів земель столичної громади, за сприяння колишнього керівництва Головного управління Держгеокадастру в Києві, посадових осіб ДАБІ та ряду комунальних підприємств, що завдало громаді збитків на суму майже 800 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"За версією слідства, вищевказані посадові особи у 2016-2019 роках сприяли незаконному виведенню земельних ділянок в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах Києва загальною площею 377 гектар з комунальної власності", йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ділянки нелегально переоформили у користування на фізичних осіб для подальшого перепродажу під забудову.

Завдяки оперативному реагуванню співробітників СБУ, організатори оборудки не встигли перевести більшість ділянок у власність підставних осіб.

У межах кримінального провадження проведено низку обшуків у приміщеннях державних установ та за адресами проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що стала підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять важливі відомості для досудового розслідування.

Триває експертиза для встановлення повного розміру завданих державі збитків через протиправну діяльність посадовців. Наразі вживаються процесуальні заходи для повернення незаконно відчужених земельних ділянок у власність громади Києва.

Читайте також: СБУ блокувала канал нелегальної міграції в Україну вихідців з Близького Сходу

Заходи із викриття оборудки проводилися ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими ГСУ СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.