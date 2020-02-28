СБУ блокувала канал нелегальної міграції в Україну вихідців з Близького Сходу

Контррозвідка СБУ викрила в Одесі організовану злочинну групу, до якої входили іноземці, пов’язані з однією із Почесних консульських установ в Україні та приватними фірмами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники виготовляли підроблені документи, легалізовували їх у іноземній консульській установі. Потім учасники групи передавали їх в органи державної влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн так званого "міграційного ризику", - йдеться у повідомленні.

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За результатами проведення слідчих дій спільно з працівниками Нацполіції, у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, які містять докази протиправної легалізації іноземців.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам підозр про вчинення кримінального правопорушення.