Запуск е-квитка коштував Києву більше як пів мільярда

Впровадження е-квитка коштувало столиці близько 504 мільйонів гривень.

Про це поінформував директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, повідомляє пресслужба КМДА.

«Впровадження е-квитка коштувало столиці близько 504 мільйонів гривень. Постачальників техніки та послуг обрали в рамках тендеру через систему публічних електронних закупівель Prozorro. Витрати на одну одиницю транспортного засобу в Києві становлять 206 тисяч гривень. Ця сума менша порівняно з аналогічними проєктами в інших містах України. Наприклад, у Львові при загальній кількості 638 одиниць на одну одиницю транспортного засобу витратили 526,6 тисячі гривень. А у Харкові, де налічується 451 транспортний засіб, встановлення е-квитка в одному коштувало приблизно 411 тисяч гривень», – повідомив Назаров.

Він нагадав, що з 1 квітня Київ переходить на е-квиток для оплати проїзду у всіх видах громадського транспорту. Проїзний враховує потреби будь-якого пасажира, тому буває кількох видів: транспортна картка Kyiv Smart Card, одноразовий QR-квиток, картка киянина, а також учнівський і студентський е-квитки.

Це один із наймасштабніших смарт-проєктів у столиці, який проходив у кілька етапів, включаючи тестування системи. За один рік міська влада технологічно адаптувала до системи е-квитка 100% мережі комунального транспорту: 1326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Створено понад 4000 місць продажу е-квитка.

Е-квиток – це сучасний, зручний і безпечний інструмент безготівкової оплати проїзду для громадян. Для міської влади цей проєкт гарантує достовірні актуальні дані 24/7, які сприятимуть побудові нових ефективних маршрутів громадського транспорту та впорядкованому обліку пасажиропотоку. Кожна оплата за проїзд буде врахована системою та покаже реальний дохід перевізників, що дасть змогу чітко контролювати надходження податків від цього виду діяльності та планувати наповнення бюджету столиці.