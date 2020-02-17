Е-квиток у Києві запустять 1 квітня — "економні" поради

У Києві з 1 квітня цього року в метро та на п’яти видах наземного громадського транспорту для оплати проїзду діятиме єдиний електронний квиток.

Про це повідомили у Київській міський державній адміністрації, зазначивши, що е-квитком можна буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці.

"Квиток, "не прив’язаний" до певного виду транспорту – це зручно, в першу чергу, для пасажирів. До того ж це усталена практика в багатьох європейських містах. Кожен пасажир, виходячи з необхідної йому кількості поїздок на місяць, може не лише контролювати власні транспортні витрати, але й економити на вартості кожної поїздки. З цією метою розроблена нова гама проїзних квитків. Наприклад, пасажир користується метро та тролейбусом двічі на день протягом 21-го робочого дня на місяць. Отже, він здійснює 84 оплати за проїзд. У такому разі йому вигідно придбати проїзний квиток на 92 поїздки. Вартість кожної такої поїздки становитиме вже не 8, а 6 гривень 25 копійок. При цьому 8 поїздок залишаються "резервними", - пояснила директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Таким чином, як йдеться в повідомленні, нова гама проїзних квитків передбачає фіксовані кількості поїздок на всіх видах громадського транспорту протягом місяця, в залежності від потреб пасажира. Тариф при цьому залишається на рівні 8 гривень за одну поїздку.

Зокрема, діятимуть проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць, вартістю 290 грн, 390 грн, 575 грн та 770 грн відповідно. Також можна буде придбати "безлімітні" проїзні на всі види громадського транспорту вартістю 1300 гривень.

"Цей варіант може бути найбільш зручним для корпоративного використання, якщо виконання посадових обов’язків передбачає інтенсивне переміщення містом упродовж дня", – зазначила директор Департаменту економіки та інвестицій.

За словами Мельник, уперше вводиться в обіг "туристичний" проїзний квиток – із терміном дії протягом 24, 48 та 72 годин з моменту активації. Коштуватиме такий квиток 100, 150 та 200 гривень відповідно.

Одночасно діятимуть картки Kyiv Smart Card із можливістю поповнення до 50 поїздок за один раз. Поїздки можуть бути використані на всіх видах наземного громадського транспорту. Таке поповнення дає можливість заощадити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

При цьому в КМДА зауважили, що придбані до 31 березня 2020 року поїздки на пластиковій безконтактній картці, яка діє виключно в метрополітені, дійсні до 31 березня 2021 року.

Згідно з повідомленням, запроваджувана система оплати проїзду розроблена у зв’язку з обладнанням усього рухомого складу міського громадського транспорту автоматизованою системою обліку оплати проїзду. Використання е-квитка у будь-який спосіб – придбання проїзного, поповнення картки поїздками чи купівля QR-квитка – роблять організацію громадських перевезень більш ефективною та прозорою.

"Діджиталізація оплати проїзду дозволяє місту знати точну кількість пасажирів. Наприклад, завдяки е-квитку ми знаємо, що громадським транспортом щодня користуються близько 400 тисяч пільгових пасажирів та 300 тисяч власників Kyiv Smart Card. Ця інформація використовується для коригування маршрутів громадського транспорту. Крім того, ведеться точний облік пільгових поїздок, що дозволяє економити бюджетні кошти на відшкодування безоплатного проїзду", - сказав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Як повідомлялося, раніше столична влада планувала з листопада 2019 року запустити електронний квиток, але відтермінувала цей перехід.

У тестовому режимі єдиний електронний квиток запровадили ще в листопаді 2018 року.