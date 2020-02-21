Києву повернули землю вартістю майже п'ять мільйонів

Києву повернули землю вартістю майже п'ять мільйонів

Укрінформ
Київська прокуратура повернула до комунальної власності дві земельні ділянки у Солом’янському районі вартістю майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 9 забезпечено реальне виконання рішення судів про повернення столичній громаді двох земельних ділянок, які розташовані по вул. Провідницькій у Солом’янському районі Києва, вартістю майже 5 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувала прокуратура, право власності на вказані земельні ділянки протиправно перейшло на користь приватної особи на підставі неіснуючих державних актів. При цьому Київська міська рада, як законний власник цього майна, будь-яких рішень про передачу землі приватним особам не приймала, документи, що посвідчують право власності чи користування, не видавалися та не реєструвалися.

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Враховуючи викладене, місцева прокуратура заявила позови про витребування земельних ділянок з незаконного володіння, які судом задоволено.

Наразі вказані рішення судів виконано, право власності на землі повернуто територіальній громаді міста Києва.

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