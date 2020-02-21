Києву повернули землю вартістю майже п'ять мільйонів

Київська прокуратура повернула до комунальної власності дві земельні ділянки у Солом’янському районі вартістю майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 9 забезпечено реальне виконання рішення судів про повернення столичній громаді двох земельних ділянок, які розташовані по вул. Провідницькій у Солом’янському районі Києва, вартістю майже 5 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувала прокуратура, право власності на вказані земельні ділянки протиправно перейшло на користь приватної особи на підставі неіснуючих державних актів. При цьому Київська міська рада, як законний власник цього майна, будь-яких рішень про передачу землі приватним особам не приймала, документи, що посвідчують право власності чи користування, не видавалися та не реєструвалися.

Враховуючи викладене, місцева прокуратура заявила позови про витребування земельних ділянок з незаконного володіння, які судом задоволено.

Наразі вказані рішення судів виконано, право власності на землі повернуто територіальній громаді міста Києва.