В Україні вперше відбудеться 10-годинний Освітній телемарафон

У суботу, 22 лютого, в Києві відбудеться безперервний десятигодинний телевізійний Освітній марафон, під час якого 30 професіоналів у різних галузях проведуть у прямому ефірі авторські майстер-класи.

Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.

"Уперше в Україні 22 лютого, з 9:00 до 19:00, пройде безперервний десятигодинний телевізійний Освітній марафон, під час якого 30 професійних українських тренерів з емоційного інтелекту, англійської мови, успішних продажів, ораторського мистецтва, ефективних комунікацій, прикладної психології, тайм-менеджменту тощо, у прямому ефірі проведуть авторські майстер-класи", - йдеться у повідомленні.

З розкладом виступів спікерів можна ознайомитись тут.

Організаторами телемарафону виступили Освітній хаб міста Києва, комунальне некомерційне підприємство "Освітня агенція міста Києва" КМДА, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, а також телекомпанія "Київ".

Онлайн-трансляцію марафону можна буде подивитися на сайті Освітнього хабу міста Києва.