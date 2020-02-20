Поліція посилила заходи безпеки через проведення акцій у центрі Києва

У Києві правоохоронці під час проведення масових акцій у центрі міста у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує відділ комунікації поліції Києва.

Уточнюється, що напередодні до КМДА надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центральній частині міста.

«Усі сьогоднішні акції пов’язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу», - зазначив Крищенко.

Він наголосив, що для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та недопущення порушень громадського порядку, поліція залучає достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки, підкреслив Крищенко.

У поліції також закликали організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

В Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».