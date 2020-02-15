Столичний спорткомплекс "Авангард" не приватизовуватимуть - Бородянський

Столичний спортивний комплекс "Авангард" не приватизовувався, однак одне з технічних приміщень здаватиметься в оренду для тимчасової експозиції.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Facebook.

"Останнім часом поширюється недостовірна інформація щодо приватизації спортивного комплексу “Авангард” в Києві та начебто передачі комплексу приватній особі. Отже, роз’яснюємо. Спортивний комплекс "Авангард" - це державне підприємство, що знаходиться в управлінні МКМС. Рішенням міністерства у січні 2020 року комплекс було внесено у список об'єктів, що не підлягають приватизації", - написав він.

Втім, міністр наголосив, що підприємство складається із 4-х будівель, побудованих 40 років тому. Три з них є спортивними спорудами для проведення тренувань та змагань, з них дві використовуються в робочому режимі.

"Ще одна споруда комплексу - будівля колишнього енергоблоку. Потрібно зазначити, що тут знаходяться лише вузли обліку та управління Авангардом... МКМС зацікавлене в максимально ефективному використанні своїх активів, зокрема і нерухомості, задля розвитку спорту. Саме тому ми знайшли орендатора, що готовий за 3 млн грн на рік взяти в оренду будівлю енергоблоку на певний період", - наголосив Бородянський.

Він запевнив, що ці гроші підуть виключно на розвиток “Авангарду”.

Міністр повідомив, що будівля колишнього енергоблоку буде передана в тимчасове використання благодійній організації "Фонд пам'яті Бабин Яр" з метою створення там тимчасової експозиції. При цьому, як наполягає міністр, благодійна організація має вчасно повернути приміщення, відремонтувати будівлю та не перешкоджати роботі спорткомплексу, а по завершенню строків договору оренди будівля буде використовуватися виключно для потреб “Авангарду”.

Як повідомлялось, 5 лютого біля стін Офісу Президента вихованці хокейної школи київського "Сокола" провели акцію, вимагаючи повернути їм льодову арену "Авангард". Учасники акції також висловили вимогу "не передавати благодійній організації "Фонд пам'яті Бабин Яр" в оренду одне з приміщень спорткомплексу". На думку активістів, це може стати "прихованою приватизацією".