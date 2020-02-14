Вертоліт з тяжкохворим пацієнтом сів на даху Інституту серця

Вертоліт з тяжкохворим пацієнтом сів на даху Інституту серця

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Укрінформ
Вертоліт ДСНС України транспортував до столичного Інституту серця важкохворого пацієнта з Харкова.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“14 лютого вертоліт ДСНС здійснив посадку на даху столичного Інституту серця - єдиної в Україні клініки із сертифікованим вертолітним майданчиком”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важкохворий пацієнт з Харкова потребував термінового транспортування за допомогою авіації, зважаючи на невтішні прогнози місцевих лікарів.

Вертоліт ДСНС сів на даху столичного Інституту серця

За словами директора Інституту серця, лікаря-кардіохірурга - Бориса Тодурова, який разом із реанімаційною бригадою зустрічав пацієнта, єдиний спосіб врятувати людину із важкою формою вірусної пневмонії - підключити його до апарату ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація), який забезпечить підтримку діяльності серця та легень у пацієнтів, в яких функція серця та легень порушена досить тривалий час.

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“Дякуючи Богу, в Україні є така служба, яка здатна оперативно - за півтори-дві години - перевезти з Харкова до Києва пацієнта, де він отримає кваліфіковану допомогу”, - сказав Тодуров.

Він подякував пілотам Служби з надзвичайних ситуацій за роботу і допомогу, яка дасть можливість врятувати людині життя.

Як повідомляється, це вже другий випадок, коли важкохворого пацієнта транспортують за допомогою авіації ДСНС на вертолітний майданчик столичного Інституту серця.

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