Трансплантацію серця у Ковельській лікарні провели за новими правилами - МОЗ

У Ковельській центральній райлікарні на Волині 24 грудня відбулося тестування нового порядку роботи центрів транспланткоординації, під час якого лікарі провели діагностику смерті мозку та вилучили органи для трансплантації.

Новий порядок роботи центрів транспланткоординації розробляється на виконання Закону "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Напрацювання відповідної правової бази та її апробація на практиці – це ключ до успіху і реального запровадження системи трансплантації в Україні. Адже лише за умови наявності прозорих та зрозумілих правил трансплантацію можна максимально наблизити до людей, щоб вона стала доступною у кожній області та з мінімальними чергами", - сказав заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

Тестування відбулося на прикладі організації посмертної трансплантації серця та двох нирок від нерідного донора. У Ковельській лікарні були проведені діагностика смерті головного мозку, вилучення органів від пацієнта з тяжкою відкритою черепно-мозковою травмою, а також трансплантація серця та однієї нирки. Другу нирку перевезли до Києва у Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України.

У МОЗ також наголосили, що ці трансплантації стали можливими завдяки злагодженій роботі команди Ковельської центральної районної лікарні та її головного лікаря Олега Самчука, команді Інституту серця МОЗ України та її керівнику Борису Тодурову, команді Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України та її керівнику Олександру Усенко, а також команді Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України та в.о. його керівника Сергію Паляниці.

Як повідомлялося, у листопаді в Ковельській районній лікарні вперше провели трансплантацію нирки від нерідного донора.

20 грудня Верховна Рада України проголосувала зміни до Закону "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", які відтерміновують обов’язкове використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації до 1 січня 2021 року. Це рішення дозволить не заблокувати проведення трансплантацій з початку 2020 року.

Фото: Facebook, Ковельське МТМО