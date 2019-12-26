Пацієнт з трансплантованим серцем вже на реабілітації у Києві — Тодуров

Пацієнт, якому 25 грудня в Ковелі провели трансплантацію серця, вже перебуває у Київському міському центрі серця.

Про це в ефірі програми DriveTime на «Громадському радіо» повідомив кардіохірург, директор Київського міського центру серця Борис Тодуров.

«Сьогодні по обіді його привезли. Пацієнт проходить планове лікування. Поки все гаразд», — зазначив Тодуров.

За словами кардіохірурга, операція з пересадки серця тривала близько чотирьох годин. Наразі пацієнт перебуває в окремій палаті в особливих, стерильних умовах.

«Вважається, що перший місяць — найнебезпечніший тому що, по-перше, це нове серце, воно повинно прижитися, «впрацюватися», організм повинен звикнути до нього. Але найголовніше — це реакція відторгнення, яка може бути в перші дні, тому що це чужорідний орган, і йому потрібно в цьому новому організмі прижитися. Для того, щоб не було відторгнення, ми даємо великі дози спеціальних препаратів, які знижують імунітет. Такі люди стають особливо чутливими до різного роду інфекцій — вірусів, грибків, бактерій. І ризик захворіти у такого пацієнта будь-якою інфекцією набагато вищий, особливо перші місяці», — сказав Тодуров.

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Також він зауважив, що найпершу операцію з пересадки серця в Україні зробили ще у 2001 році. З того часу було зроблено 9 трансплантацій серця, проте остання операція відбулась 15 років тому.

Таку довгу перерву між операціями по трансплантації хірург пояснив так: «По-перше, закон, який дуже далекий від досконалості. У ньому немає тих європейських норм, які сьогодні вже загальноприйняті в більшості європейських країн, де обумовляється презумпція згоди. У нас все ще по-старому в законі обумовляється, що ми повинні питати дозволу у родичів після смерті пацієнта. А в силу особливостей нашого менталітету такий дозвіл родичі дають вкрай рідко. Навіть не в цьому проблема, а проблема в наших лікарях-реаніматологах, які не хочуть співпрацювати, не хочуть констатувати смерть мозку. Думаю, в основному, проблема в нашому менталітеті».

Директор Інституту серця зазначив, що «нова команда» Міністерства охорони здоров’я та Комітет з охорони здоров’я Верховної Ради зробили необхідні зміни до закону про трансплантацію органів, і закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

«Але цей закон знову ж з презумпцією незгоди, тому радикально він щось не поміняє в трансплантології, хоча вже якісь перші кроки, щоб зробити його більш лояльним до пацієнтів і лікарів, в цьому законі вже присутні», — зауважив Тодуров.

Він також зазначив, що реєстр донорів та пацієнтів буде створений протягом наступного року і буде регламентуватися МОЗ.

Як повідомлялося, 25 грудня в Ковельському МТМО була проведена перша в Україні за 15 років операція з пересадки серця. Оскільки привезти донорське серце з Ковеля в Київ не було можливості, пацієнта доставили в Ковель. Оперувала бригада з київського Інституту серця спільно з ковельськими медиками.

У донора, 40-річного чоловіка, який загинув від черепно-мозкової травми в результаті падіння з висоти, також вилучили для пересадки обидві нирки. Згоду на донорство дала його сестра.