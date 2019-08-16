16 серпня о 15:30 відбудеться «круглий стіл» на тему: «Створення експертних груп медичної ради для співпраці з Офісом Президента України» (Зала 2).

Організатори: Міжнародна медична платформа; ГО «Фундація Інноваційного Лідерства».

Учасники: Борис Тодуров - професор, доктор медичних наук; Ольга Голубовська - професор, доктор медичних наук; Світлана Донська - доцент, кандидат медичних наук; Андрій Гук - кандидат медичних наук, лікар; Всеволод Стеблюк - доктор медичних наук, професор; Валентина Маркевич - доцент, кандидат медичних наук; Андрій Пальчевский - меценат, член Наглядової ради «Міжнародної медичної платформи»; Костянтин Косяченко - доктор фармацевтичних наук, професор; Олег Рижак - заслужений лікар України, кандидат медичних наук; Ігор Горбасенко - голова правління ГО «Міжнародна журналістська асоціація «Здоров'я без кордонів»; Андрій Доценко - меценат, засновник МБФ «Manus Dei» та ГО «Фундація Інноваційного Лідерства».

Довідково. 11 липня 2019 року в рамках «Діалогу медицини з владою» відбулася Міжнародна медична платформа, в якій брали участь представники медичної спільноти – експерти, регіональні практикуючі лікарі, представники громадянського суспільства, Національної академії медичних наук України, іноземні представники європейської медичної спільноти.

Це було перше засідання Міжнародної медичної платформи, яка створена для об’єднання прогресивної медичної спільноти. Її головні завдання - протидія поширенню соціально небезпечних хвороб, біобезпека задля зміцнення здоров`я громадян, залучення провідних експертів до розробки і підтримки законотворчих ініціатив тощо.

Як повідомляють організатори, медична спільнота готова до співпраці з Офісом Президента.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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