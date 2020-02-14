Київпастранс цьогоріч розвиватиме трамвайну мережу на Лівобережжі

У 2020 році КП "Київпастранс" планує потужно розвиватиме лівобережну трамвайну мережу.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Левченко, інформує сайт КМДА.

За його словами, Київпастранс оголошує 2020-й – роком лівобережної трамвайної мережі.

"Транспортна сфера – це той механізм, який над усе потребує стратегічно важливих рішень. Оптимізація трамвайного руху Дніпровського та Дарницького районів – це потужна інвестиція у трамвайну інфраструктуру Києва", – додав Левченко.

Як зазначається, зараз у Київпастрансі розпочали розробку проєктної документації за такими напрямками:

- кілометри нових трамвайних колій, прокладених за технологією «оксамитового шляху» від вулиці Милославської до залізничного вокзалу "Дарниця" із відгалуженням до ст. м. "Лісова" (І ділянка);

- модернізація ремонтної зони Дарницького трамвайного депо;

- закупівля для початку більше 20 сучасних модульних трамваїв.

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Паралельно підприємство продовжує заміну трамвайних колій на вул. Алматинській з будівництвом сучасних підвищених платформ очікування.

Фото: Київпастранс