Двоє водіїв київських трамваїв поїдуть на чемпіонат до Румунії

Двоє водіїв столичних трамваїв - Василь Галів та Олена Кравець - вперше представлятимуть Київ та Україну на Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв - European Tramdriver Championship – 2020, що відбудеться в травні в Румунії.

Відео про роботу водіїв з серії "Люди твого Києва" Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Вирішив інколи публікувати тут історії про людей нашого міста. Тих, хто працює в Києві, робить його комфортнішим і гарнішим, хто любить своє місто і киян. Сьогодні - відео й історія про водіїв трамваїв, які вперше представлятимуть Київ і Україну на 9-му Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв - European Tramdriver Championship – 2020, що відбудеться в травні в Румунії. Там змагатимуться 25 команд з Європи!" - зазначив Кличко.

Так, за його словами, представлятимуть Київ та Україну на європейському чемпіонаті 27-річний Василь Галів та 29-річна Олена Кравець.

Усього у Києві працює 648 водіїв трамваїв: 380 жінок і 268 чоловіків віком від 21 до 67 років. За останніх кілька років місто придбало 63 нових трамваї. Планують продовжити закупівлі і цього року.