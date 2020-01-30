Кличко показав оновлену станцію швидкісного трамвая “Гната Юри”

Мер Києва Віталій Кличко розповів про реконструкцію станцій швидкісного трамвая і показав, як уже оновили станцію "Гната Юри".

Відповідне відео Кличко розмістив у Facebook.

Кличко розказав про реконструкцію станцій швидкісного трамваю / Фото: kiev.klichko.org

«Сьогодні тривають активні роботи з ремонту станцій швидкісного трамвая. Минулого року здійснили реконструкцію станції «Вацлава Гавела». Тепер оновлюємо станції «Польова», «Політехнічна», «Площа Перемоги», «Гарматна/НАУ». На кожній станції буде нове обладнання системи електропостачання, влаштовують нове фем-покриття з тактильною плиткою та пандусами відповідно до інклюзивності будівель і споруд. Також замінять старі лампи на енергозберігюче LED-освітлення – як на станціях, так і у переходах до них. У вестибюлях станцій замінять вхідні групи, оновлять підлогу та стелі. Розроблять і нові зручні схеми та навігаційні блоки для пасажирів», – зазначив Кличко.

На відео він показав, як оновили станцію «Гната Юри», де роботи вже завершені.

«Тут створили безбар’єрний простір для маломобільних груп населення, замінили інженерні мережі, оновили електрообладнання, здійснили оздоблювальні роботи. Станція стала набагато зручнішою і сучаснішою», – зазначив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua