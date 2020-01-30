Кличко показав оновлену станцію швидкісного трамвая “Гната Юри”

Кличко показав оновлену станцію швидкісного трамвая “Гната Юри”

Фото, відео
Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко розповів про реконструкцію станцій швидкісного трамвая і показав, як уже оновили станцію "Гната Юри".

Відповідне відео Кличко розмістив у Facebook.

Кличко розказав про реконструкцію станцій швидкісного трамваю / Фото: kiev.klichko.org

«Сьогодні тривають активні роботи з ремонту станцій швидкісного трамвая. Минулого року здійснили реконструкцію станції «Вацлава Гавела». Тепер оновлюємо станції «Польова», «Політехнічна», «Площа Перемоги», «Гарматна/НАУ». На кожній станції буде нове обладнання системи електропостачання, влаштовують нове фем-покриття з тактильною плиткою та пандусами відповідно до інклюзивності будівель і споруд. Також замінять старі лампи на енергозберігюче LED-освітлення – як на станціях, так і у переходах до них. У вестибюлях станцій замінять вхідні групи, оновлять підлогу та стелі. Розроблять і нові зручні схеми та навігаційні блоки для пасажирів», – зазначив Кличко.

На відео він показав, як оновили станцію «Гната Юри», де роботи вже завершені.

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«Тут створили безбар’єрний простір для маломобільних груп населення, замінили інженерні мережі, оновили електрообладнання, здійснили оздоблювальні роботи. Станція стала набагато зручнішою і сучаснішою», – зазначив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

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