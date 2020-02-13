"Бабин Яр" замість "Дорогожичів": що про ідею перейменування думають експерти

Можливе перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену «Дорогожичі» на станцію «Бабин Яр» знецінюватиме в суспільстві історичну трагедію.

Таку думку висловив вчений-релігієзнавець, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С.Сковороди НАН України, керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, к.і.н. Ігор Козловський у коментарі Укрінформу.

“Питання важливе, якщо воно постало в суспільстві. Але тут треба враховувати кілька факторів. Бабин Яр має певні асоціації, і асоціації з трагічної частини нашої історії. Ці асоціації пов’язані з якимись сумними моментами історії. І другий момент, який потрібно враховувати, - це те, що наше суспільство ще досі доволі інфантильне. І я побоююсь, що масова свідомість людей буде так чи інакше обігравати саме цю назву з точки зору чорного гумору. З психологічної точки зору, це захист, тому що людина захищається від усього трагічного. Тому цей момент буде обігруватися, знецінюватися, і саме знецінювати цю трагедію Бабиного яру”, - сказав він.

У свою чергу, головуючий у Всеукраїнській раді релігійних об’єднань, головний рабин України та Києва громад прогресивного іудаїзму України Олександр Духовний зазначив, що Бабин Яр викликає у людей дуже сумні асоціації, і така назва для станції метро є дуже трагічною.

“Мені здається, що коли іде оголошення станції метро "Дорогожичі", то можна ще й говорити, що це йде, як вихід до Бабиного Яру. І тоді люди будуть знати. А перейменовувати станцію на “Бабин Яр” мені не дуже хочеться, попри те, що п’ять моїх родичів були розстріляні в Бабиному яру. Для мене це сумна пам'ять, не радісна. А ми будуємо радісну Україну”, - сказав Духовний.

Завідувачка відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віцепрезидент Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович відзначила, що українці і так пам'ятають велику трагедію Бабиного Яру. За її словами, не потрібно у теперішній трагічний час тривожити пам'ять померлих.

“Ми й так будемо пам’ятати Бабин Яр. Ну це так само, як станцію метро назвати "Байкове кладовище". Це ж звичайне, профанне, світське життя. А коли ідеться про Бабин Яр, то це вже десь на грані земного і неземного. Тому давайте так, ми розділимо світське і духовне надприродне. Нехай вони живуть мирно, але все-таки не заміщують один одного”, - додала вона.

Водночас радник міністра культури, молоді і спорту України Денис Коляда підтримує, що питання щодо перейменування станції метро “Дорогожичі” на “Бабин Яр” має ухвалюватися з урахуванням думки киян.

“Питання перейменування буде вирішуватися через голосування на сайті Київської міської ради. Тобто, я думаю, що це досить демократичний вибір. Мені дуже сильно подобається, що це мають вирішувати кияни. Я думаю, що такий демократичний підхід чітко покаже наше розуміння української солідарності”, - сказав Коляда у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що ця трагедія є болісною для українців.

Коляда додав, що, на його думку, у країні, де підіймається дискусія “а какая разница”, перейменування станції метро “Дорогожичі” на "Бабин Яр" є дійсно важливим.

“Можливо, іноді варто почути, можливо, іноді варто вийти і згадати. Це було не так давно, це було менше як 100 років тому. Тоді людей просто знищували за якісь переконання - чи релігійні, чи патріотичні”, - сказав Коляда.

Відомий художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд висловився на підтримку перейменування станції метро «Дорогожичі» у Києві на «Бабин Яр».

«Я, напевно, дуже не прогресивний. І не патріот. Прогресивна та патріотична тусовки проти перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр». Не треба, кажуть, випинати напоказ травми. Там труси продають, а хтось їх купить і скаже, що купив у Бабиному Яру. І підлітки стібатися будуть - селфі робити на платформі, жарти відпускати, скоротять у розмовній мові назву до «Бабин». І людей шкода - будуть у депресію впадати. І до назви «Дорогожичі» всі звикли, а тут - то «Бабин Яр», то вулиця Маккейна. І, до речі, це токсичні російські олігархи піаряться. І краще не будити демонів. І взагалі, вони хочуть перейменувати на Бабин Яр увесь Київ і навіть всю Україну», - написав він у Facebook.

Водночас Ройтбурд зазначив, що для його покоління Бабин Яр - символ не лише жахливої ​​трагедії, а й символ ганебного радянського замовчування цієї трагедії.

«Від вірша Євтушенка до пам'ятника «радянським громадянам» пройшло 15 років мовчання. І сам пам'ятник став пам'ятником радянської брехні - «радянським громадянам і військовополоненим солдатам, і офіцерам радянської армії, розстріляним німецькими фашистами у Бабиному Яру». Без згадки про євреїв, яких, як сказав Віктор Некрасов, єдиних убивали лише за те, що вони - євреї», - зазначив він.

За словами Ройтбурда, «ті, хто сьогодні виступають проти перейменування, - вони за забуття цієї трагедії. А для того, щоб вона не повторилася, треба пам'ятати. І Аушвіц - це Аушвіц, Хатинь і Лідіце - це Хатинь і Лідіце. Сребрениця - це Сребрениця. Місця трагедій несуть пам'ять про трагедії, в тому числі в топонімах», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" подав звернення на ім’я Київського міського голови Віталія Кличка з пропозицією перейменувати столичну станцію метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр".Така ініціатива пов’язана з тим, що станція метро "Дорогожичі" розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам’яті, де у 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту.