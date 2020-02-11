Станцію метро "Дорогожичі" пропонують перейменувати на "Бабин Яр"

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" подав звернення на ім’я Київського міського голови Віталія Кличка з пропозицією перейменувати столичну станцію метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр".

Про це йдеться у повідомленні на сайті меморіального центру.

"Така ініціатива пов’язана з тим, що станція метро "Дорогожичі" розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам’яті, де у 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту. Саме тут здійснювалися масові розстріли, в яких, за даними істориків, загинули близько 100 тисяч людей різних національностей та віросповідань – євреїв, українців, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з такою пропозицією вже подано звернення на ім’я Київського міського голови Віталія Кличка.

Автори ініціативи підкреслюють, що трагедія Бабиного Яру назавжди змінила історію. "Щороку це місце відвідують десятки тисяч людей, у тому числі й з усього світу. Крім того, у майбутньому на території Бабиного Яру буде збудовано меморіальний центр, що включатиме музейну, освітню, науково-дослідну частини, а також, власне, і сам меморіал. Таким чином, перейменування станції метро спростить навігацію у місті для всіх, хто прагне відвідати це місце пам’яті, дізнатися більше про трагедію Бабиного Яру або вшанувати безневинно вбитих, допоможе розкрити унікальність усієї місцевості та поширити знання про події, які тут відбулися", - зазначається у повідомленні.

Фінансування усіх витрат, пов’язаних із процесом перейменування, буде здійснене благодійним фондом, наголосили автори ініціативи.

Повідомляється також, що ця ініціатива вже здобула широку підтримку киян, зокрема, представників органів самоорганізації населення Подільського та Шевченківського районів, численних громадських організацій, активістів та лідерів громадської думки.

"Бабин Яр є місцем злочину двох тоталітарних систем. Одна знищила у цьому місці тисячі невинних людей, а друга намагалася приховувати правду про ці події", – зауважив Максим Яковер, генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" є неурядовою некомерційною організацією, метою якої є гідно вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру, збудувавши інноваційний меморіальний центр у Києві, та сприяти збереженню і вивченню історії Голокосту. Благодійний фонд був заснований у 2016 році до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Фото: babynyar.org