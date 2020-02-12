На Центральному вокзалі Києва вибухівки не знайшли

На Центральному вокзалі Києва вибухівки не знайшли

Укрінформ
Центральний залізничний вокзал у м. Києві працює в штатному режимі, жодних небезпечних пристроїв не виявлено.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Спеціальні служби закінчили перевіряти об’єкт. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ввечері пасажирів та працівників евакуювали з Центрального вокзалу в Києві у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.

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Зазначалося, що поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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