На Центральному вокзалі Києва вибухівки не знайшли

Центральний залізничний вокзал у м. Києві працює в штатному режимі, жодних небезпечних пристроїв не виявлено.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Спеціальні служби закінчили перевіряти об’єкт. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ввечері пасажирів та працівників евакуювали з Центрального вокзалу в Києві у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.

Зазначалося, що поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.