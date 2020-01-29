Із “мінера” мосту Метро хочуть стягнути 70 тисяч — адвокат

Національна поліція хоче стягнути з “мінера” мосту Метро Олексія Белько, якого визнали неосудним, майнову шкоду у розмірі 69 871 грн за збитий коптер.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його адвокат Масі Найєм.

“Закінчилось досудове розслідування по справі ветерана АТО, Олексія Белько. Дякую, Служба безпеки України за адекватне відношення до справи ветерана. Не дякую, Національна поліція України. Тому, що вони, знаючи вже результати експертизи, подали цивільний позов в рамках кримінального. А там просять стягнути з Олексія майнову шкоду в розмірі 69 871 грн. за збитий коптер Dji inspire 1 pro”, - написав він.

Адвокат зауважив, що збитий Бельком квадрокоптер поліція купила у 2017 році за 59 000 грн, тобто на 10 тис. грн дешевше.

Як повідомлялося, 18 вересня 2019 р. зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

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20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

Згодом суд продовжив йому запобіжний захід до 16 лютого 2020 року.

20 січня 2020 року Дніпровський райсуд столиці задовольнив клопотання прокуратури про переведення Белька з СІЗО на лікування до психіатричного закладу.