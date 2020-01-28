У харківському метро затримали пасажира з гранатою

Працівники поліції у вестибюлі станції харківського метро "Майдан Конституції" виявили гранату Ф-1 у пасажира - 39-річного мешканця смт Васіщеве.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківської області 27 січня близько 22:30. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції", - йдеться у повідомленні.

Речові докази (граната Ф-1 - ред.) вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Місце придбання та мета зберігання боєприпасу встановлюються. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно чоловіка.