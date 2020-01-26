Від вибуху гранати у власній квартирі загинув харків'янин

У Харкові поліція встановлює обставини вибуху в житловому будинку, внаслідок чого загинув літній чоловік.

Про це інформує відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про вибух у квартирі житлового будинку, розташованого на вулиці Світлій, що у Московському районі Харкова, надійшло до поліції 26 січня. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління", - зазначають у поліції.

Як уточнюється, за висновками фахівців, в оселі стався вибух гранати РГД-5. Загинув 63-річний мешканець квартири. Інших постраждалих немає.

Поліцейські попередньо встановили, що напередодні чоловік виказував наміри вчинити самогубство.

Вирішується питання щодо внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою "самогубство".

Обставини інциденту з'ясовуються.