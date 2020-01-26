У дворі багатоповерхівки на Хмельниччині вибухнула граната, є загиблий

Працівники поліції Хмельницької області розслідують обставини вибуху у дворі однієї з багатоповерхівок Старокостянтинова, внаслідок якого загинув 27-річний чоловік.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

"Подія сталася одразу після півночі 26 січня. До чергової частини Старокостянтинівського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на подвір‘ї поруч з п‘ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухо-технічна служба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

В ході обстеження місця події та проведення слідчих дій поліцейські з‘ясували, що у дворі вибухнула граната «РГД-5». Ймовірною причиною вибуху стали дії місцевого жителя, який від отриманих травм загинув на місці.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.