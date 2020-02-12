“Замінований” Центральний вокзал у Києві евакуювали

Пасажирів та працівників евакуювали з Центрального вокзалу в Києві у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.