“Замінований” Центральний вокзал у Києві евакуювали

“Замінований” Центральний вокзал у Києві евакуювали

Укрінформ
Пасажирів та працівників евакуювали з Центрального вокзалу в Києві у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зараз об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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