На Північному мосту Києва сьогодні частково обмежать рух

На Північному мосту Києва сьогодні частково обмежать рух

Укрінформ
На частині Північного мосту Києва через річку Десенка 12 лютого проводитиме поточний ремонт КП "Київавтодор".

Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Зазначається, що ремонтні роботи проводитимуть з 9 ранку до 14 години дня у напрямку Троєщини та з 14:00 до 20:00 у напрямку станції метро "Почайна".

"Щоб менше впливати на трафік у першій частині дня працюватимемо у напрямку Троєщини. А по обіді - у бік станції метро "Почайна"", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, з 10 лютого фахівці ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» розпочали обстеження мосту імені Є.О. Патона і складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту.

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