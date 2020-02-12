На Північному мосту Києва сьогодні частково обмежать рух

На частині Північного мосту Києва через річку Десенка 12 лютого проводитиме поточний ремонт КП "Київавтодор".

Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Зазначається, що ремонтні роботи проводитимуть з 9 ранку до 14 години дня у напрямку Троєщини та з 14:00 до 20:00 у напрямку станції метро "Почайна".

"Щоб менше впливати на трафік у першій частині дня працюватимемо у напрямку Троєщини. А по обіді - у бік станції метро "Почайна"", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, з 10 лютого фахівці ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» розпочали обстеження мосту імені Є.О. Патона і складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту.