На мосту Патона обмежать рух крайніми правими смугами – КМДА

З 10 лютого фахівці ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» розпочнуть обстеження мосту імені Є.О. Патона і складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба столичної влади.

«У результаті обстеження ми отримаємо оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої спроможності його конструкцій. Результати отримані в процесі обстеження повинні відображати рівень деградації, тенденції розвитку дефектів. Фахівці визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту. Під час обстеження мосту передбачено науково-технічний супровід. Це необхідно для подальшої розробки документації внесення зміни до паспорту споруди», – сказав Поворозник.

За його словами, місто готове до проведення робіт із реконструкції мосту імені Є. О. Патона, фахівці КК «Київавтодор» вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту.

«Проте для того, щоб почати реконструкцію мосту, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення», – підкреслив столичний чиновник.

Він додав, що під час обстеження і в подальшому, для зменшення тиску на конструкції споруди, на мосту обмежать рух крайніми правими смугами.

«Відтак для руху автотранспорту буде відкрито три смуги в напрямку правого берега та дві смуги у напрямку лівого берега. Окрім того, рух вантажного транспорту мостом буде заборонено», – зауважив Поворозник та нагадав, що наразі для зменшення навантаження на конструкцію мосту у роботу громадського транспорту внесено відповідні зміни.

«На маршрутах №50 та № 43 тролейбуси надвеликої місткості довжиною 18 метрів замінено на рухомий склад великої місткості довжиною до 11 метрів. Окрім того, враховуючи, що найбільший пасажиропотік на маршруті №50 припадає на ділянку від вулиці Милославської до Дарницької площі, збільшено кількість тролейбусів на маршруті 50К, який курсує до Дарницької площі», – додав він.

Міст ім. Є. О. Патона збудовано у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварений великогабаритний автодорожній міст. Його загальна довжина 1543 м. Ширина проїжджої частини між бордюрами – 21 м, а тротуарів для пішоходів – 3 м.

Фото: ua.news