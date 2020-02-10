На мосту Патона обмежать рух крайніми правими смугами – КМДА
Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба столичної влади.
«У результаті обстеження ми отримаємо оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої спроможності його конструкцій. Результати отримані в процесі обстеження повинні відображати рівень деградації, тенденції розвитку дефектів. Фахівці визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту. Під час обстеження мосту передбачено науково-технічний супровід. Це необхідно для подальшої розробки документації внесення зміни до паспорту споруди», – сказав Поворозник.
За його словами, місто готове до проведення робіт із реконструкції мосту імені Є. О. Патона, фахівці КК «Київавтодор» вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту.
«Проте для того, щоб почати реконструкцію мосту, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення», – підкреслив столичний чиновник.
Він додав, що під час обстеження і в подальшому, для зменшення тиску на конструкції споруди, на мосту обмежать рух крайніми правими смугами.
«Відтак для руху автотранспорту буде відкрито три смуги в напрямку правого берега та дві смуги у напрямку лівого берега. Окрім того, рух вантажного транспорту мостом буде заборонено», – зауважив Поворозник та нагадав, що наразі для зменшення навантаження на конструкцію мосту у роботу громадського транспорту внесено відповідні зміни.
«На маршрутах №50 та № 43 тролейбуси надвеликої місткості довжиною 18 метрів замінено на рухомий склад великої місткості довжиною до 11 метрів. Окрім того, враховуючи, що найбільший пасажиропотік на маршруті №50 припадає на ділянку від вулиці Милославської до Дарницької площі, збільшено кількість тролейбусів на маршруті 50К, який курсує до Дарницької площі», – додав він.
Міст ім. Є. О. Патона збудовано у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварений великогабаритний автодорожній міст. Його загальна довжина 1543 м. Ширина проїжджої частини між бордюрами – 21 м, а тротуарів для пішоходів – 3 м.
Фото: ua.news