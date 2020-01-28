Масштабна ДТП на мосту Патона: зіткнулися п’ять авто, є постраждалі

У Дніпровському районі столиці внаслідок зіткнення п’яти автомобілів на мосту Патона постраждали троє осіб.

Про це повідомили у поліції Києва.

“Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона. На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Головного управління поліції”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що під час руху у бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті сталося зіткнення п’яти автівок.

ДТП на мосту Патона у Києві Фото: dtp.kiev.ua

Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди, вивчають записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів транспортних засобів. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо надання правової кваліфікації події.