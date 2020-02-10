У Києві опалення і гаряча вода будуть дешевше

З грудня кияни отримують нарахування за опалення і гарячу воду у відповідності з актуальною ціною газу в розрахунковому періоді.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У січні в будинках із лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становитиме 1356,62 грн/Гкал, замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 кв. м складе 29,93 грн/кв. м при нормативному тарифі 38,5 грн/кв. м. Вартість 1 куб. м гарячої води також зменшиться приблизно на 16 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точна сума перерахунку зазначена окремим рядком у платіжках за січень, які кияни отримують у лютому. Загалом у січні перерахунок за спожиті послуги становитиме 326 млн грн. На сьогодні це найбільший показник в Україні.

Перерахунок вартості послуг став можливим завдяки появі у правовому полі механізму, який дозволяє компаніям теплокомуненерго враховувати ціну газу при нарахуваннях за послуги. Цей механізм передбачений Постановою КМУ № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», прийнятою 24 грудня 2019 року.

Вартість природного газу в тарифі на опалення та гарячу воду складає майже 80%. Раніше вона визначалась перед опалювальним сезоном для усіх теплових компаній. Так, для КП «Київтеплоенерго» вартість газу в тарифі на опалювальний сезон 2019-2020 року була визначена на рівні 6235,51 грн/1000 куб. м. Однак у зв’язку зі здешевленням природного газу (в грудні – 4276,69 грн/1000 куб. м, у січні – 4650 грн/1000 куб. м) Уряд прийняв рішення про можливість коригування в нарахуваннях за опалення та гарячу воду газової складової. Відповідно, у грудні вартість цих послуг для киян зменшилась у середньому на 22% за рахунок газової знижки (у середньому на 300-400 грн), а в січні – на 16-18% (350 грн).

Зауважимо, що некоректно порівнювати нарахування за опалення і гарячу воду у 2020 році з аналогічними місяцями минулих років, оскільки тарифи змінювалися щороку. Також некоректним є порівняння нарахувань січня 2020 року з груднем 2019 року – формула розрахунку включає середньомісячну температуру, яка в грудні була на 2°С вищою, ніж у січні (+2,7°С – у грудні, 0,8°С – у січні).