Київ "чистять" від нелегальної реклами - за місяць прибрали майже 3 тисячі

Протягом січня у столиці демонтовано 2816 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 2034 одиниці демонтували їхні власники.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами, повідомляє пресслужба КМДА.

"Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 970, вивіска – 1055, електронне табло – 25, елементи благоустрою – 1, конструкція на даху – 66, кронштейн – 140, лайтпостер, що стоїть окремо, – 3, лайпостер на фасаді – 1, прапор, прапорець – 4, телевізійний екран на фасаді – 2, тимчасова виносна спеціальна конструкція – 384, транспорт – 2, тумба, що стоїть окремо, – 17, холдер – 57, щит на фасаді – 25, щит, що стоїть окремо, – 64", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що нові Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам, наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

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Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).