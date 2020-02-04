У Києві за січень знесли 440 незаконних МАФів

Протягом січня комунальне підприємство «Київблагоустрій», а також окремі власники тимчасових споруд, які на вимогу інспекторів КП самостійно демонтували свої об’єкти, разом прибрали 440 незаконних тимчасових об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київблагоустрій".

"На вулицях Києва ще залишається близько 2,3 тис. незаконних малих архітектурних форм, включаючи близько 950 тимчасових споруд (кіосків та павільйонів), близько 900 нелегальних засобів пересувної дрібнороздрібної торгівлі та близько 500 самовільно встановлених майданчиків для харчування біля барів та ресторанів", - йдеться у повідомленні.

У переліку демонтованого протягом січня – незаконні павільйони та кіоски, літні майданчики при барі-ресторані, намети для сезонної торгівлі, лавки-автопричепи типу «купава», торгівельні ряди з ролетів та кіосків, зупинкові комплекси з торгівлею, побутові приміщення при АГЗП, самовільно встановлені огорожі, а також дрібні тимчасові споруди, що заважають руху по тротуарах, наприклад, лотки-стенди (штендери), холодильники-лотки та самовільно встановлені шлагбауми.

Усі демонтажі незаконних тимчасових об’єктів здійснюються на підставі відповідних доручень Департаменту міського благоустрою. Рішення про демонтажі незаконних ТС прийняті за підсумками інспекторських перевірок, які засвідчили відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів.

Наразі у Києві – близько 5,4 тисячі законних ТС. Їхні власники зареєструвались у Департаменті містобудування та архітектури КМДА, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні документи КМДА, зокрема, інформаційні талони, які слугують офіційною перепусткою до легальної підприємницької діяльності на столичних вулицях.

Нагадаємо, кількість демонтованих комунальним підприємством протягом року великих (наприклад, павільйонів, кіосків, ролетів) та малих (лотків-стендів «штендерів», холодильників, огорож, вхідних груп та торгівельних автоматів) об’єктів склала 1644 одиниці.

Ще близько 4-х тисяч різноманітних малих архітектурних форм (їх 30 типів) прибрали їхні власники, які виконали вимоги інспекторів комунального підприємства.

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Разом протягом 2019 року у Києві прибрано більш як 5 з половиною тисяч малих та великих тимчасових об’єктів.

"Ця робота триватиме й цього року. Всі незаконні об’єкти фіксуються інспекторами, поступово демонтуються, в першу чергу – нововстановлені", - йдеться у повідомленні.

Фото: blagoustriy.kiev.ua