Власників МАФів у Києві попереджатимуть про знесення червоними наклейками

Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації спільно з КП "Київблагоустрій" впроваджує інформування власників тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, за допомогою фірмових наклейок.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту у Facebook.

"Як це відбуватиметься? На кожен такий об`єкт інспекторами КП “Київблагоустрій” буде наклеєно фірмову наклейку. Власники тимчасових споруд протягом доби мають надати дозвільну документацію, або дану споруду буде демонтовано найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кроки зроблені для того, щоб власники даних споруд мали час надати усю дозвільну документацію Департаменту міського благоустрою.

"Ми сприяємо розвитку малого й середнього бізнесу в м. Києві. Адже кожен має право на розвиток та покращення міста, в якому живе та провадить свою діяльність", - йдеться у повідомленні.