МКМС почало підготовку до реставрації костьолу Святого Миколая

Міністерство культури, молоді та спорту розпочало підготовку до реставраційних робіт у костьолі Святого Миколая у Києві, в якому розміщений Національний будинок органної та камерної музики.

Про це повідомив міністр Володимир Бородянський у Telegram.

“МКМС почало підготовку до початку реставраційних робіт, яких потребує пам’ятка архітектури національного значення - споруда костьолу Святого Миколая, де розташовано Національний будинок органної та камерної музики України”, - зазначив він.

За словами міністра, загалом на реставрацію фасадів у Державному бюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 млн грн.

Бородянський підкреслив, що МКМС пріоритезувало видатки для реставраційних робіт, зокрема з урахуванням стану об’єкту, який потребує негайної реставрації.

Раніше заступник міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко повідомляла, що МКМС виділить 114 млн грн на реставрацію кількох архітектурних об'єктів в Україні, які перебувають у передаварійному або вже в аварійному стані.