МКМС почало підготовку до реставрації костьолу Святого Миколая
Про це повідомив міністр Володимир Бородянський у Telegram.
“МКМС почало підготовку до початку реставраційних робіт, яких потребує пам’ятка архітектури національного значення - споруда костьолу Святого Миколая, де розташовано Національний будинок органної та камерної музики України”, - зазначив він.
За словами міністра, загалом на реставрацію фасадів у Державному бюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 млн грн.
Бородянський підкреслив, що МКМС пріоритезувало видатки для реставраційних робіт, зокрема з урахуванням стану об’єкту, який потребує негайної реставрації.
Раніше заступник міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко повідомляла, що МКМС виділить 114 млн грн на реставрацію кількох архітектурних об'єктів в Україні, які перебувають у передаварійному або вже в аварійному стані.