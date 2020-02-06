Столичний кінотеатр "Кіото" планують реконструювати

У Києві планують провести капітальний ремонт кінотеатру "Кіото" на Лісовому масиві.

Про це поінформував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час засідання Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом трьох років з міського бюджету виділяються достатньо серйозні кошти на те, щоб облаштовувати кінотеатри в межах пішої доступності для киян. Кінотеатр "Кіото" є в переліку кінотеатрів, які стоять на капремонті і реконструкції. За минулий рік було виконано і витрачено 951 тисячу гривень на розробку проєкту, і цей проєкт розроблений, кінотеатр готовий до проведення в ньому капітального ремонту. В 2020 році він не увійшов у бюджет, але ми орієнтуємось на те, що і "Кіото", і "Дніпро", і "Пролісок" будуть включені під час коригувальної сесії у березні", - сказав він.

Кінотеатр "Кіото" було відкрито у 1981 році. До 2016 року він називався "Росія".