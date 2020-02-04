Перша інклюзивна медіашкола відкрилась у Києві

При Інституті журналістики КНУ ім. Шевченка відкрилася медіашкола "Другий подих" - тут людей з інвалідністю, в тому числі ексзірок пара- та дефлімпійського спорту, навчатимуть журналістики.

Про це інформує МКМС.

"Завдання медіашколи – побороти професійну необізнаність, крім того, це шанс для колишніх спортсменів і далі бути причетними до паралімпійського та дефлімпійського спорту, але вже у ролі журналіста. Унікальність проєкту полягає в його інклюзивності – люди з інвалідністю будуть навчатися разом зі студентами-журналістами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, унікальний освітній проєкт медіашколи “Другий подих” започатковано Національним комітетом спорту інвалідів України, Національною Асамблеєю людей з інвалідністю та Інститутом журналістики.

Усі, хто хоче стати студентом медіашколи "Другий подих", можуть писати на електронну адресу: sbreath2020@gmail.com.