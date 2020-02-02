На бізнес-форум у Києві приїде понад 400 турецьких бізнесменів - посол

В українсько-турецькому бізнес-форумі у Києві, який пройде 3 лютого за участі Президентів України та Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, візьмуть участь понад 400 турецьких бізнесменів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Логічним є інтерес до бізнес-форуму, що відбудеться в Києві 3 лютого. За моєю інформацією, у ньому зголосилися взяти участь понад 400 бізнесменів із Туреччини. Це так само свідчить про величезний інтерес», - сказав Сибіга.

За його словами, турецьку сторону цікавить, зокрема, зелена енергетика, агросфера, участь у будівництві великих інфраструктурних об'єктів.

«Впевнений, матимемо нові контракти й в цьому році, отримаємо позитивну динаміку саме в розвитку стосунків між малим та середнім бізнесом», - сказав дипломат.

Він повідомив, що у лютому цього року планується українська торговельна місія в Стамбул.

«Етап розмов про двосторонній економічний потенціал взаємодії, ознайомлення з можливостями сторін, минув. Настав час активних дій. Турецький бізнес чітко розуміє, що Україна - це правильне місце для розвитку бізнесу, - підсумував дипломат.

Повний текст інтерв'ю читайте згодом на сайті Укрінформу.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 лютого, засідатиме Стратегічна рада високого рівня між Україною та Туреччиною, Київ відвідає Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.