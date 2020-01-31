Міграційна служба пояснила, кого "ловила" під мечеттю у Києві

Працівники Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області спільно зі співробітниками Нацполіції у Шевченківському районі провели перевірку з дотримання міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства.

Про це повідомляється на сайті МВС.

"31 січня 2020 року працівниками Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області спільно зі співробітниками Національної поліції було проведено перевірку з дотримання міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства у Шевченківському районі столиці. Під час перевірки торговельних об'єктів біля пров. Старожитомирський виявили 15 порушників міграційного законодавства. У результаті відносно 12 неврегульованих мігрантів були прийняті рішення про примусове повернення до країни походження, відносно 1 особи було прийнято рішення про скорочення терміну перебування на території України, ще двох іноземців було притягнуто до адміністративної відповідальності за працевлаштування без відповідного дозволу за ст. 203 КупАП", - йдеться у повідомленні.

У Державній міграційній службі наголошують, що у своїй діяльності керуються законодавством України, при цьому з повагою ставляться до представників релігійних і національних меншин.

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"Під час перевірки на територію мечеті, яка розташована поряд із місцем відпрацювання на вул. Дегтярівській, працівники Міграційної служби і поліцейські не заходили, права віруючих не порушувались, проявів дискримінації на ґрунті раси, національності, релігії та громадянства працівниками ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області допущено не було", - додали у ДМС.

Як повідомлялося, лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров у Facebook написав про те, що вдень, коли віряни мусульмани вчинили п'ятничний намаз в мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд", що знаходиться в Києві на вулиці Дегтярівській, співробітники міграційної служби провели там рейд.

Фото: МВС