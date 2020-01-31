Чубаров обурений діями міграційної служби біля мечеті у Києві

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обурений рейдом по затриманню нелегальних мігрантів, який у п'ятницю влаштували співробітники Державної міграційної служби на виході з мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд" у Києві.

Про це Чубаров написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні п'ятниця, особливо шанований в Ісламі день, коли віруючі поспішають потрапити в один з найближчих мечетей, щоб здійснити спільно з іншими одновірцями намаз/молебен. І саме сьогодні, в п’ятницю, 31 січня, віруючі мусульмани, які вчинили п'ятничний намаз в мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд", що знаходиться в Києві на вулиці Дегтярівській, зіткнулися з кричущим і масовим порушенням прав людини: по виходу з двору мечеті на них чекали співробітники державної міграційної служби (на фотографії у неоново-зелених жилетах) та екіпіровані спецзасобами і зброєю співробітники поліції, що приїхали на 2 автобусах", - повідомив Чубаров.

За його словами, своє перебування біля мечеті і вимоги до людей пред'являти документи, що підтверджують особу, співробітники міграційної служби пояснили рейдом по виявленню нелегальних мігрантів.

Чубаров звернувся до всіх свідків даного інциденту з проханням описати те, що трапилося і "поділитися фотографіями цього правового свавілля".

"Просимо всіх, хто піддався цьому принизливому і образливому дійству з боку співробітників міграційної служби і поліції, особливо тих, хто був затриманий, описати всі обставини того, що сталося з ними особисто і направити на нашу адресу. Поділіться також фотографіями цього правового свавілля. Також ми закликаємо всіх, хто молиться в суботу в синагогах, у неділю - в церквах або молитовних домах, інформувати нас про подібні приниження, якщо такі, не дай Всевишній, трапляться з ними", - написав голова Меджлісу.