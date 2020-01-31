Київ виплатить по 10 тисяч колишнім в’язням концтабору Аушвіц
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує пресслужба Київміськдержадміністрації.
«Вижити в концентраційному таборі Аушвіц вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності. Жертва мучеників повинна вберегти людство від повторення таких трагедій, а очевидці подій мають постійно нагадувати, до якої трагедії може призвести диктатура», – зазначила Хонда.
Згідно з розпорядженням КМДА, окремі категорії населення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.
Виплати проводитимуться за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2020 рік на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки.
Кошти надходитимуть на відповідні рахунки в банках та на рахунки утримувачів муніципальної «Картки киянина».