Води Дніпра у Гідропарку у день Хрещення Господнього освятили і митрополит Київський і всієї України Епіфаній, і почесний патріарх Філарет.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, першим чин освячення здійснив предстоятель ПЦУ, трохи згодом на цьому ж місці обряд провів Філарет.

Людей у Гідропарку чимало, купаються як люди старшого віку, так і молодь.

Епіфаній і Філарет по черзі освятили води Дніпра у Гідропарку / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

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Урочисте купання всіх охочих у Києві відбувалися біля Свято-Покровського храму Української православної церкви на Оболоні та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної церкви України.

Загалом, цьогоріч для святкування Водохреща в межах Києва облаштовано 16 локацій, на кожній із них чергують рятувальники та працюють медпункти.