Капелани освятили води Дніпра у Києві для українських бійців і ветеранів
Фото
Укрінформ
У Києві на свято Хрещення Господнього для військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС і їхніх рідних капелани освячують води Дніпра.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на пляжі "Передмістна Слобідка" у Гідропарку, навпроти Києво-Печерської лаври, чин освячення води провів перший заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України протоієрей Тарас Мельник разом з капеланами.
Капелани освятили воду Дніпра / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Тут також облаштовано місце для обігріву тих, хто побажає прийняти купіль.
Як повідомляв Укрінформ, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.