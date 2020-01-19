Капелани освятили води Дніпра у Києві для українських бійців і ветеранів

Капелани освятили води Дніпра у Києві для українських бійців і ветеранів

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Укрінформ
У Києві на свято Хрещення Господнього для військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС і їхніх рідних капелани освячують води Дніпра.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на пляжі "Передмістна Слобідка" у Гідропарку, навпроти Києво-Печерської лаври, чин освячення води провів перший заступник голови Синодального управління військового духовенства Православної церкви України протоієрей Тарас Мельник разом з капеланами.

Капелани освятили воду Дніпра / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

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Тут також облаштовано місце для обігріву тих, хто побажає прийняти купіль.

Як повідомляв Укрінформ, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.

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