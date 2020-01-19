Столична поліція слідкує за порядком у місцях святкування Водохреща

Публічний порядок та безпеку у місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції та Національної гвардії України.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Києва.

"Публічний порядок та безпеку у місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції та Національної гвардії України. Аби не допустити порушень правопорядку під час святкування релігійного свята Водохреща, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Під наглядом поліцейських перебувають не лише культові споруди, а й територія поблизу столичних водоймищ, де проходять заходи", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook поліції Києва