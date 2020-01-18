Смог у столиці: Киян знову закликали не користуватись авто без потреби

У Київській міській державній адміністрації закликали жителів столиці мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Кращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість — використання громадського транспорту, особливо в години пік", — йдеться в повідомленні.

У КМДА підкреслили, що Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневского за 16 січня 2020 року, зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки).

"За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури", — додають в КМДА.

Зазначається, що киянам варто уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання і збільшити кількість споживання води.